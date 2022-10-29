«Челси» крупно уступил «Брайтону» в первом матче Поттера против своей бывшей команды

«Брайтон» на своем поле оказался сильнее «Челси» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Леандро Троссард (5-я минута) и Паскаль Гросс (90+2-я). Кроме того, по одному автоголу на себя оформили игроки гостей Рубен Лофтус-Чик (14-я) и Трево Чалоба (42-я).

У лондонцев забитым мячом отметился Кай Хавертц (48-я).

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби с 18 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера, который проводил свою первую встречу против бывшего коллектива, находятся на пятой строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Брайтон» отправится в гости к «Вулверхэмптону» (5 ноября), а «Челси» примет дома «Арсенал» (6 ноября).