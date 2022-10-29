«Тоттенхэм» на последних минутах вырвал победу в матче с «Борнмутом»

«Борнмут» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.
В составе хозяев дубль оформил Киффер Мур (22-я и 50-я минуты).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Райана Сессеньона (57-я), Бена Дэвиса (73-я) и Родриго Бентанкур (90+2-я).
Таким образом, команда Гари О'Нила с 13 очками находится на 14-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке, имея в своем активе 26 очков.
В следующем туре «Борнмут» отправится в гости к «Лидсу» (5 ноября), а «Тоттенхэм» сыграет в Лондоне против «Ливерпуля» (6 ноября).
источник: «Советский спорт»