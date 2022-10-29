«Атлетико» неожиданно уступил аутсайдеру «Кадису» в матче чемпионата Испании

«Кадис» на своем поле оказался сильнее «Атлетико» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Тео Бонгонда (1-я минута), Алекс Фернандес (81-я) и Рубен Собрино (90+9-я). Также один мяч в свои ворота отправил Луис Эрнандес (85-я).

Гости ответили голом в исполнении Жоау Феликса (89-я).

Таким образом, команда Серхио Гонсалеса с 10 очками поднялась на 18-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на третьей позиции, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Кадис» отправится в гости к «Хетафе» (5 ноября), а «Атлетико» примет дома «Эспаньол» (6 ноября).