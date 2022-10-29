Голы Месси, Неймара и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть «Труа»

«ПСЖ» оказался сильнее «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу парижского клуба.
В составе победителей отличились Карлос Солер (24-я минута), Лионель Месси (55-я), Неймар (62-я) и Киллиан Мбаппе (75-я).
Гости ответили дублем в исполнении Мама Бальде (3-я и 52-я). Также один раз отметился Анте Палаверса (88-я).
Таким образом, «ПСЖ» с 35 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «ПСЖ» отправится в гости к «Лорьяну» (6 ноября), а «Труа» примет дома «Осер» (4 ноября).
источник: «Советский спорт»