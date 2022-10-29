«Челси» действовал очень открыто, за это ответственен только я». Поттер - о поражении от «Брайтона»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на поражение от «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата АПЛ.

Напомним, что лондонский клуб уступил со счетом 1:4.

«Конечно, это поражение крайне неприятно. У нас не получилось вернуться в игру. Болельщики хозяев были активны, нам было нелегко. Больно видеть такой счёт на табло. У меня возникло ощущение, что мы действовали очень открыто, и за это ответственен только я», — цитируют Поттера зарубежные СМИ.

«Челси» находится на пятой строчке таблицы, имея в своем активе 21 очко. В следующем туре команда Поттера примет дома «Арсенал» (6 ноября).