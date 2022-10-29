Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Ахматом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы своей команды над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений. Все остальное, я бы сказал, было нормально», - приводит слова специалиста пресс-служба ростовчан.

Команда из Чечни с 23 очками находится на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Южане поднялись на второе место, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к петербургскому «Зениту» (5 ноября), а «Ростов» сыграет на домашнем стадионе против московского «Динамо» (6 ноября).