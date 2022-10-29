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«Ювентус» благодаря голу Фаджоли обыграл «Лечче» в матче Серии А

Встреча состоялась на стадионе «Виа дель Маре».
29 октября 2022 20:53

«Ювентус» на выезде оказался сильнее «Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского клуба.

В составе гостей отличился Николо Фаджоли (73-я минута).

Таким образом, «Ювентус» с 22 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы Серии А. «Лечче» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Ювентус» примет дома «Интер» (6 ноября), а «Лечче» отправится в гости к «Удинезе» (4 ноября).

источник: «Советский спорт»
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