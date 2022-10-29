ЦСКА прервал серию без побед, обыграв в гостях «Локомотив»

ЦСКА в выездном матче 15-го тура чемпионата России нанес поражение «Локомотиву».

Встреча московских команд завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

Автором первого гола стал Хесус Медина. Полузащитник ЦСКА отличился на 22-й минуте.

Добавим, что в конце встречи с поля был удален армеец Егор Ушаков. Он получил две желтые карточки в компенсированное время.

Таким образом, команда Владимира Федотова с 29 очками находится на третьей позиции таблицы РПЛ. Подопечные Андрея Федорова располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Уралом» (6 ноября), а »Локомотив» днем ранее сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом».