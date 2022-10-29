Гол Беллингема принес дортмундской «Боруссии» победу над «Айнтрахтом»

«Боруссия» на выезде оказалась сильнее «Айнтрахта» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундского клуба.
В составе гостей отличились Юлиан Брандт (21-я минута) и Джуд Беллингем (52-я).
Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Даити Камады (26-я).
Таким образом, команда Эдина Терзича с 22 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Оливера Гласнера находятся на пятой строчке, имея в своем активе 20 очков.
В следующем туре «Боруссия» примет дома «Бохум», а «Айнтрахт» отправится в гости к «Аугсбургу». Обе игры состоятся 5 ноября.
источник: «Советский спорт»