«Спасибо «Баварии», что играет так каждые три дня». Нагельсманн - о разгроме «Майнца»

Главный тренер «Баварии» дал комментарий после разгромной победы своей команды над «Майнцем» (6:2) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

«Спасибо команде за то, что она играет так каждые 3 дня. За этим интересно наблюдать - сочетание качества и настроя», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Команда Юлиана Нагельсмана с 25 очками возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Подопечные Бо Свенссона находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Герте», а «Майнц» примет дома «Вольфсбург». Оба противостояния состоятся 5 ноября.