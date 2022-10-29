«ПСЖ» оставлял целые бульвары до ворот». Галтье - о победе над «Труа»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал комментарий после победы своей команды над «Труа» (4:3) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

«Команде не хватало сбалансированности с самого начала, не все понимали, где играть. В результате мы оставляли для «Труа» целые бульвары до наших ворот», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

«ПСЖ» с 35 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «ПСЖ» отправится в гости к «Лорьяну» (6 ноября), а «Труа» примет дома «Осер» (4 ноября).