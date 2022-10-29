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Владимир Федотов: Почему не был засчитан гол Ушакова? На повторе не увидели криминала

29 октября 2022 23:17
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал один из эпизодов в матче 15-го тура чемпионата РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

Напомним, что в компенсированное время форвард армейцев Егор Ушаков забил второй мяч команды. Арбитр отменил взятие ворот, посчитав, что игрок ЦСКА ранее нарушил правила против Дмитрия Баринова. Вскоре Ушаков получил вторую желтую карточку, нарушив правила против Тина Едвая.

«В жизни каждого человека что-то случается в первый раз. Он выиграл единоборство, классно распорядился моментом, поймал вратаря и забил в ближний угол. Мы посмотрели повтор и не увидели какого-то криминала, почему этот мяч не мог быть засчитан. Мальчик еще юн, поэтому таких возможностей у него будет предостаточно. Но красная карточка в ближайшем туре оставит его не у дел, и это жаль», - цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА с 29 очками находится на третьей позиции таблицы РПЛ. 5 ноября армейцы сыграют на своем поле с «Нижним Новгородом».

источник: «Советский спорт»
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