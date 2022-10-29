Симеоне - о поражении от «Кадиса»: Теперь будет много критики - справедливой и не очень

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после поражения своей команды от «Кадиса» (2:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Теперь будет много критики - справедливой и не очень. Мы должны скорректировать те желания, которые у нас есть», - приводит слова аргентинского специалиста зарубежная пресса.

Команда Серхио Гонсалеса с 10 очками поднялась на 18-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на третьей позиции, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Кадис» отправится в гости к «Хетафе» (5 ноября), а «Атлетико» примет дома «Эспаньол» (6 ноября).