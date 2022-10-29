«Ливерпуль» уступил «Лидсу», потерпев второе поражение кряду в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле принимал «Лидс» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «павлинов».
В составе хозяев отличился Мохаммед Салах (14-я минута).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Родриго (4-я) и Крисенсио Саммервилла (89-я).
Таким образом, команда Юргена Клоппа потерпели второе поражение подряд и с 16 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Джесси Марша находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Тоттенхэму» (6 ноября), а «Лидс» сыграет на домашнем стадионе против «Борнмута» (5 ноября).
источник: «Советский спорт»