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«Ливерпуль» уступил «Лидсу», потерпев второе поражение кряду в АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Энфилд Роуд».
29 октября 2022 23:41

«Ливерпуль» на своем поле принимал «Лидс» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «павлинов».

В составе хозяев отличился Мохаммед Салах (14-я минута).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Родриго (4-я) и Крисенсио Саммервилла (89-я).

Таким образом, команда Юргена Клоппа потерпели второе поражение подряд и с 16 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Джесси Марша находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Тоттенхэму» (6 ноября), а «Лидс» сыграет на домашнем стадионе против «Борнмута» (5 ноября).

источник: «Советский спорт»
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