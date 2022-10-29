«Барселона» благодаря голу Левандовски обыграла «Валенсию» и вышла на первое место в Ла Лиге

«Валенсия» на своем поле принимала «Барселону» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба.
В составе гостей отличился Роберт Левандовски (90+3-я).
Таким образом, команда Дженнаро Гаттузо с 15 очками располагается на 10-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хави вышли на первую строчку, имея в своем активе 31 очко.
В следующем туре «Валенсия» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» (6 ноября), а «Барселона» сыграет на домашнем стадионе против «Альмерии» (5 ноября).
источник: «Советский спорт»