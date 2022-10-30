Никитин - о том, что игроки «Химок» «сливают» Гогниева: Такого в футболе в принципе нет

Защитник «Химок» Алексей Никитин отреагировал на слухи о том, что игроки подмосковной команды «сливают» главного тренера Спартака Гогниева.

«Такого в футболе в принципе нет. Никакой футболист не скажет вам, что такое вообще возможно», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что накануне химчане крупно уступил «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата России. Бело-голубые набрали 26 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Подмосковная команда с 9 очками осталась на 15-й строчке.

В следующем туре «Химки» примут «Оренбург», а «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом».