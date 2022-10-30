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Станкович - о поражении от «Интера»: Не люблю проигрывать, но фокусируюсь на хорошем

«Сампдория» уступила своему сопернику со счетом 0:3.
30 октября 2022 12:05

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович дал комментарий после поражения своей команды от «Интера» (0:3) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Я не люблю проигрывать, но я стараюсь фокусироваться на хорошем. Постепенно мы выберемся из этой ситуации», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

«Интер» набрал 24 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» идет 18-й (6 очков).

6 ноября миланский клуб сыграет в гостях с «Ювентуом», а генуэзцы примут «Фиорентину».

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