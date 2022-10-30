Криштиану Роналду назвал катастрофой свое возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду считает свое возвращение в «Манчестер Юнайтед» катастрофой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, Роналду был несчастлив при бывшем временном тренере «красных дьяволов» Ральфе Рангнике.

Кроме того, 37-летний форвврд был раздражен тем, что английский клуб не развивался с тех пор, как он ушел в «Реал» в 2009 году.

Напомним, что Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне Криштиану провел за манкунианцев 13 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.