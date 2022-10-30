Нападающий «Баварии» Мане: Я могу играть лучше и лучше

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане считает, что может показывать более высокий уровень игры и старается совершенствоваться.

– Я могу показывать больше и больше, играть лучше. В чем? Во всем. Я здесь ради команды, стараюсь забивать голы, отдавать результативные передачи и выигрывать матчи вместе с командой. Стараюсь учиться каждый день, и думаю, что могу многое улучшить. В атаке, в обороне, – приводит слова Мане немецкие СМИ.

В матче 12-го тура «Бавария» на своем поле разгромила «Майнц» - 6:2. Мане отметился забитым голом, двумя голевыми передачами и незабитым пенальти. «Бавария» с 25 очками лидирует в Бундеслиге.