Сборная Италии может заменить Тунис на чемпионате мира в Катаре

Сборная Туниса по футболу может потерять право на участие в чемпионате мира в Катаре, сообщают французские СМИ.

По данным источника, ФИФА пригрозила подобным шагом в ответ на угрозу министра спорта страны распустить тунисскую федерацию футбола. Если такое произойдет, то место Туниса займет команда, занимающая наилучшее место в рейтинге среди неквалифицированных. В данном случае – это сборная Италии.

Сборная Туниса на чемпионате мира сыграет в одной группе с Данией, Австралией и действующими чемпионами мира – французами.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.