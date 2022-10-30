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Сборная Италии может заменить Тунис на чемпионате мира в Катаре

ФИФА грозит отстранить африканскую команду за нарушение правил работы местной федерации футбола.
30 октября 2022 13:06
автор: Александр Евграфов

Сборная Туниса по футболу может потерять право на участие в чемпионате мира в Катаре, сообщают французские СМИ.

По данным источника, ФИФА пригрозила подобным шагом в ответ на угрозу министра спорта страны распустить тунисскую федерацию футбола. Если такое произойдет, то место Туниса займет команда, занимающая наилучшее место в рейтинге среди неквалифицированных. В данном случае – это сборная Италии.

Сборная Туниса на чемпионате мира сыграет в одной группе с Данией, Австралией и действующими чемпионами мира – французами.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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