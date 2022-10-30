«Сочи» и «Урал» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Урала» огласили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 30 октября, в Сочи за стадионе «Фишт». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Сарвели.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

К слову, после 14 матчей в РПЛ «Сочи» с 20 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Урал» находится на 10-й строчке, имея в своем активе 16 очков.