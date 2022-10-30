Пиняев выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» в матче РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Пари НН» на матч 15-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.
«Пари НН»: Нигматуллин, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Кротов, Сулейманов, Милсон.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
«Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а нижегородцы, занимающие 12-ю строчку, на очко меньше.
источник: «Советский спорт»