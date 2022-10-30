Уткин уверен, что Промес забьет в матче между «Спартаком» и «Торпедо»

Известный комментатор и журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Торпедо».

«Я считаю, что забьет Квинси Промес. Он отбыл дисквалификацию в один матч, поэтому будет в хорошей форме - посвежевший и отдохнувший», - приводит слова Василия «РБ-Спорт».

Напомним, что встрече между командами состоится сегодня, 30 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции. «Торпедо» находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь шесть очков.