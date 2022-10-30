«Улучшит моральный дух». Де Йонг - о победе «Барселоны» над «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий после победы своей команды над «Валенсией» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«Мы очень довольны тремя очками, такая победа улучшит нам моральный дух после вылета из Лиги чемпионов», - приводит слова хавбека зарубежная пресса.
Команда Дженнаро Гаттузо с 15 очками располагается на 10-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хави вышли на первую строчку, имея в своем активе 31 очко.
В следующем туре «Валенсия» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» (6 ноября), а «Барселона» сыграет на домашнем стадионе против «Альмерии» (5 ноября).