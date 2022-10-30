«Вулверхэмптон» вновь предложил экс-тренеру «Реала» Лопетеги возглавить клуб

Бывший тренер мадридского «Реала», «Севильи» и сборной Испании Хулен Лопетеги может возглавить английский «Вулверхэмптон», сообщают английские СМИ.

Клуб в третий раз обратился к испанскому специалисту с этим предложением. Два предыдущих раза Лопетеги отказывался.

56-летний тренер был назван главным кандидатом после увольнения в начале октября Бруно Лаже. Исполняющий обязанности тренера Стив Дэвис останется на своем посту до конца года.

По данным источника, основной проблемой для подписания контракта является возможный вылет «волков» в Чемпионшип и последующее сокращение зарплаты. Также услугами Лопетеги заинтересован «Лидс». Но и здесь возникает та же проблема.

«Вулверхэмптон» с 10 очками занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, «Лидс» с 12 очками идет 15-м, находясь неподалеку от зоны вылета.