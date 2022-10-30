Рафинья - о матче с «Валенсией»: Мы знали важность игры и ценность трех очков

Добрая война или худой мир? Почему Неймар и Мбаппе не могут ужиться в Париже

Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси продолжают штамповать голы в матчах Лиги 1 в Лиги чемпионов, однако уже зимой супертрио может распасться. Рассказываем о том, что происходит во взаимоотношениях француза и бразильца, которых не в состоянии помирить даже их звездный одноклубник из Аргентины.