Тухель считает, что ему необходим перерыв перед возвращением к тренерской работе

Экс-наставник «Челси» Томас Тухель планирует взять небольшую паузу в тренерской карьере.

Отметим, что немецкий специалист был уволен с поста лондонского клуба в сентябре 2022 года. Ранее сообщалось, что наставник может возглавить сборную Англии.

«Решение еще не принято. В настоящий момент мне необходимо сделать перерыв. Несколько клубов связывались с моим агентом, однако мы договорились, что он не будет мне звонить в течение 18 дней, пока я нахожусь в Индии», — приводят слова Тухеля индийские СМИ.

Напомним, что Тухель находился на тренерском посту «Челси» с января 2021 года. Под его руководством «синие» стали обладателями Лиги чемпионов сезона-2020/2021, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.