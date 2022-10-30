«Мне жаль тех, кто пытается занять трон Месси». Гвардиола высказался о величии Лионеля

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о величии нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, которого он тренировал в «Барселоне».

«Мне жаль тех, кто пытается занять трон Лионеля Месси. Я уверен, что это невозможно: Месси - лучший», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за парижскую команду 50 матчей, забил 22 гола и отдал 27 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года, но с опцией продления на один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.