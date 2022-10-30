Травма защитника сборной Испании Гарсии может лишить его предстоящего чемпионата мира

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия травмировался в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:0).

Отмечается, что сроки восстановления 21-летнего испанца пока неизвестны. Футболист рискует пропустить грядущий мундиаль в Катаре, начало которого намечено на 20 ноября.

«Эрик Гарсия был вынужден покинуть поле незадолго до перерыва в матче с «Валенсией» из-за боли в паху. Для определения степени тяжести повреждения потребуются дополнительные тесты», — заявила клубная пресс-служба каталонцев.

Напомним, что Гарсия дебютировал за сборную Испании в сентябре 2020 года. За это время он провел на поле 18 матчей и не отметился результативными действиями. На предстоящем чемпионате мира подопечные Луиса Энрике на групповом этапе сыграют против Германии, Коста-Рики и Японии.