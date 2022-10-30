Азар — о чемпионате мира в Катаре: Я должен установить высокую планку для своей игры

Форвард сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира в Катаре и о своей травматичности.

По мнению 31-летнего бельгийца, именно частые проблемы со здоровьем помешали ему показать свой высокий уровень в последних сезонах.

«Травмы? Это было сложно. Их было довольно. Они лишили меня возможности показать себя на поле, что я все еще на вершине. От чемпионата мира я жду очень многого. Считаю, что должен установить высокую планку. Постараюсь выступить лучше, чем четыре года назад в России», — приводит слова Азара испанская пресса.

Напомним, что в 2018 году на мундиале в России сборная Бельгии стала бронзовым призером турнира. Тогда Азар был одним из лучших в составе своей национальной команды — на его счету 11 проведенных встреч, четыре гола и три результативные передачи.

На групповом этапе Бельгия сыграет с Хорватией, Марокко и Канадой.