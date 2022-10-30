«Реал» заинтересован в приобретении Габриэла Жезуса

Испанский «Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, бразилец находится в шорт-листе из пяти человек. Клуб видит в форварде идеального преемника Карима Бензема.

Напомним, что Жезус перешел в стан «канониров» из «Манчестер Сити» летом этого года за 52,2 миллиона евро. С тех пор она провел за команду 15 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 млн евро.