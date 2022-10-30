Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» заинтересован в приобретении Габриэла Жезуса

На данный момент бразилец защищает цвета «Арсенала».
30 октября 2022 15:33

Испанский «Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, бразилец находится в шорт-листе из пяти человек. Клуб видит в форварде идеального преемника Карима Бензема.

Напомним, что Жезус перешел в стан «канониров» из «Манчестер Сити» летом этого года за 52,2 миллиона евро. С тех пор она провел за команду 15 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 млн евро.

Это интересно:
«Крылья Советов» в большинстве одержали волевую победу над «Пари НН»
Нижегородцы доигрывали встречу вдевятером.
30.10.2022 16:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Промес, Соболев и Николсон выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче РПЛ
«Красно-белые» продолжают погоню за лидером чемпионата.
30.10.2022 16:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Сочи» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ
Встреча прошла на стадионе «Фишт».
30.10.2022 15:58
Футбол
«Реал» заинтересован в приобретении Габриэла Жезуса
На данный момент бразилец защищает цвета «Арсенала».
30.10.2022 15:33
Футбол
Азар — о чемпионате мира в Катаре: Я должен установить высокую планку для своей игры
Бельгиец намерен выступить со своей сборной лучше, чем на мундиале в России.
30.10.2022 15:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Травма защитника сборной Испании Гарсии может лишить его предстоящего чемпионата мира
Футболист «Барселоны» покинул поле незадолго до перерыва в матче с «Валенсией».
30.10.2022 15:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Мне жаль тех, кто пытается занять трон Месси». Гвардиола высказался о величии Лионеля
Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча».
30.10.2022 14:50
Футбол
Тухель считает, что ему необходим перерыв перед возвращением к тренерской работе
Немецкий специалист хочет отдохнуть от работы, пока находится в Индии.
30.10.2022 14:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хави - о борьбе «Барселоны» за титул чемпиона Испании: Мы должны учиться и верить
Накануне каталонский клуб возглавил таблицу Ла Лиги.
30.10.2022 14:35
Футбол
Рафинья - о матче с «Валенсией»: Мы знали важность игры и ценность трех очков
«Барселона» победила своего соперника со счетом 1:0.
30.10.2022 14:01
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика