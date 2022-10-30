«Сочи» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ

«Сочи» на своем поле принимал «Урал» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Кристиан Нобоа (28-я, с пенальти) и Мусса Сиссако (76-я).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Юрия Газинского (31-я минута) и Алексея Каштанова (73-я, с пенальти).
Таким образом, команда Вадима Гаранина с 21 очком осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 17 очков.
В следующем туре «Сочи» на домашнем стадионе сыграет со «Спартаком» (5 ноября), а «Урал» в Екатеринбурге будет противостоять «Локомотиву» (6 ноября).
источник: «Советский спорт»