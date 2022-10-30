Федотов остался доволен победой ЦСКА над «Локомотивом» и поблагодарил игроков за самоотдачу 

Главный тренер «ЦСКА» Владимир Федотов поздравил футболистов своей команды с победой над «Локомотивом» (1:0) в рамках 15-го тура чемпионата России.

Отмечается, что подопечные 56-летнего наставника одержали первую победу в чемпионате после трех ничьей подряд.

«Ребята, я поздравляю вас с победой. Если честно, мы ее вымучили. Надо вернуть ту уверенность, немножко на каких-то трясущихся ногах играем в футбол. Победа над «Локомотивом» была притянута теми ничьями, в которых вы тоже отдавались без остатка. Я вас благодарю за самоотдачу. За проявленное мастерство. За командный дух и характер», — приводит слова Федотова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Федотов возглавил армейский клуб с июня 2022 года. В текущем сезоне под руководством российского тренера ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.