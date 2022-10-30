«Крылья Советов» в большинстве одержали волевую победу над «Пари НН»

Матч 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Пари НН» завершился победой самарской команды со счетом 2:1.

Отметим, что игра прошла в Самаре. В составе гостей автором забитого мяча стал форвард Тимур Сулейманов, удачно реализовавший 11-метровый удар на 32-й минуте. В самой концовке встречи хозяева смогли не только уйти от поражения, но вырвать победу. Сперва защитник нижегородцев Кирилл Гоцук отправил мяч в свои ворота, а затем игрок обороны самарцев Гленн Бейл забил с пенальти.

Добавим, что на 79-й минуте нижегородцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Даниила Пенчикова. Затем главный арбитр игры Виталий Мешков удалил еще одного футболиста гостей, а именно Кирилла Гоцука.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 17 очков и остались на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» расположился на 12-й строчке (13 очков).

5 ноября клуб из Нижнего Новгорода отправится в гости к ЦСКА, а самарцы днем позже сыграют на выезде против «Торпедо».

Чемпионат России

15-й тур

«Крылья Советов» – «Пари НН» – 2:1 (0:1)

Голы: Гоцук, 90+2 (в свои ворота). Бейл, 90+10 – Сулейманов, 32 (с пенальти)

Удаление: Пенчиков, 79. Гоцук, 90+8