Промес, Соболев и Николсон выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче РПЛ

«Спартак» и «Торпедо опубликовали стартовые составы на матч 15-тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Турищев.

Столичное дерби будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Матч начнется 30 октября в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» с 29-ю очками находится на четвертом месте в чемпионате, а «Торпедо», набрав 6 очков в 14 играх, замыкает турнирную таблицу российской премьер-лиги.