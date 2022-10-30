«Барселона» определилась с тремя вариантами для замены Серхио Бускетса

Руководство «Барселоны» не рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Серхио Бускетсом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что желание клуба расстаться с 34-летним футболистом связано с его возрастом и медленным темпом игры. Нынешнее соглашение с испанским хавбеком истекает в конце нынешнего сезона.

По информации источника, на его место представители сине-гранатовых желают видеть Рубена Невеша («Вулверхэмптон»), Ибраима Сангаре (ПСВ) или Бруно Гимарайнша («Ньюкасл»).

Напомним, что Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». Его дебют за основную команду состоялся в сентябре 2008 года в матче против «Расинга». В составе каталонцев полузащитник провел 694 матча, забил 18 голов и отдал 43 результативные передачи.