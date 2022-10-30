В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне

Руководство мадридского «Атлетико» планирует продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне, сообщают испанские СМИ.

Текущий контракт с тренером истекает летом 2024 года, но руководство клуба намерено предложить Симеоне продлить его еще на два года.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с конца декабря 2011 года. За 11 лет работы Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании, завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, дважды выигрывал Лигу Европы, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне клуб завоевал на групповом этапе Лиги чемпионов лишь пять очков в пяти играх и потерял шансы выйти в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

В чемпионате Испании у «Атлетико» после 12 игр 23 очка и третье место в турнирной таблице.