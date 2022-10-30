Мэддисон может сменить «Лестер» на «Тоттенхэм» 

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон желает присоединиться к «Тоттенхэму» в ближайшем будущем. Об этом сообщает британская пресса.

Сообщается, что неважная форма «лис» в нынешнем сезоне чемпионата Англии может побудить 25-летнего футболиста сменить клубную прописку. Подопечные Брэндана Роджерса после 13 туров занимают 18-ю строчку в АПЛ, имея в своем активе 11 очков.

Согласно данным источника, вариант с переходом в команду Антонио Конте кажется для англичанина наиболее привлекательным. Трансфер хавбека может положительно повлиять на атакующую игру лондонского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Мэддисон отыграл 12 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость английского полузащитника оценивается в 50 миллионов евро.