Нападающий сборной Уругвая Кавани может пропустить чемпионат мира из-за травмы лодыжки

Нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани получил травму в домашнем матче 12-го тура испанской примеры против «Барселоны» (0:1).

Кавани вышел в стартовом составе своего клуба и был заменен на 18-й минуте, не исключено, что он испытывал дискомфорт еще до начала игры.

«У Кавани дискомфорт в лодыжке. Ему нужно пройти медобследование, на данный момент он нам не помощник. Мы должны отметить его вклад в наши результаты, мне сказали, что для Кавани это лучшее начало сезона», - сказал главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

Кавани в семи матчах текущего сезона забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября. Сборная Уругвая сыграет в одной группе с национальными командами Португалии, Ганы и Южной Кореи.