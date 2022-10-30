«Манчестер Юнайтед» может помешать возвращению Браима Диаса в «Реал»

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу мадридским «Реалом» за полузащитника Браима Диаса.

Примечательно, что Диас принадлежит «Реалу», который отдал 23-летнего форварда на два года в аренду в «Милан», где он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 13 матчах.

Карло Анчелотти уже попросил руководство «Реала» вернуть футболиста будущим летом, раньше срока. «Милан» требует отступные размером 55 млн евро.

В свою очередь сам Диас, по данным испанской прессы, требует у Анчелотти место в стартовом составе, атакующий полузащитник лично встречался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, который обещал Браиму важную роль в своей команде.

О том, готов ли «Реал» к переговорам с «МЮ», не сообщается.