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«Манчестер Юнайтед» может помешать возвращению Браима Диаса в «Реал»

Испанский форвард перед началом текущего сезона был отдан в двухгодичную аренду в «Милан».
30 октября 2022 17:39
автор: Максим Скороходов

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу мадридским «Реалом» за полузащитника Браима Диаса.

Примечательно, что Диас принадлежит «Реалу», который отдал 23-летнего форварда на два года в аренду в «Милан», где он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 13 матчах.

Карло Анчелотти уже попросил руководство «Реала» вернуть футболиста будущим летом, раньше срока. «Милан» требует отступные размером 55 млн евро.

В свою очередь сам Диас, по данным испанской прессы, требует у Анчелотти место в стартовом составе, атакующий полузащитник лично встречался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, который обещал Браиму важную роль в своей команде.

О том, готов ли «Реал» к переговорам с «МЮ», не сообщается.

источник: «Советский спорт»
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