Агент Кессье заявил, что его клиент не собирается покидать «Барселону»

Представитель полузащитника «Барселоны» Франка Кессье Джордж Атангана высказался на счет слухов о возможном уходе своего клиента из каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара может покинуть стан сине-гранатовых в ближайшее трансферное окно.

«Это фейковые новости, они абсолютно ложные. Кессье очень счастлив в «Барсе», ему нравится город. Он в клубе совсем недавно, поэтому ему нужно время на адаптацию. Мой клиент продолжит работать, чтобы добиться места в стартовом составе. Он не из тех игроков, которые легко сдаются», — приводит слова Атангана испанская пресса.

Напомним, что Кессье присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он отыграл 12 матчей и забил один гол. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.