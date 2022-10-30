Гончаренко считает, что «Урал» был ближе к победе в матче с «Сочи»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча между своей командой и «Сочи».

«В первом тайме мы играли немного зажато, могли больше уходить в атаки. Во втором тайме мы смогли увеличить темп нашей атаки. Соответственно, возросло давление на защиту соперника. К сожалению, у нас много таких матчей случается, когда в определенный момент команда начинает думать больше об удержании счета, а не о развитии. Наверно, за это мы были наказаны сегодня, хотя «Урал» все равно был чуть ближе к победе, чем «Сочи», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, команды сыграли вничью 2:2. В составе хозяев отличились Кристиан Нобоа (28-я, с пенальти) и Мусса Сиссако (76-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Юрия Газинского (31-я минута) и Алексея Каштанова (73-я, с пенальти).

Таким образом, команда Вадима Гаранина с 21 очком осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Сочи» на домашнем стадионе сыграет со «Спартаком» (5 ноября), а «Урал» в Екатеринбурге будет противостоять «Локомотиву» (6 ноября).