Сетьен считает работу с Месси нелегкой задачей

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен рассказал о своей совместной работе с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в «Барселоне».

Испанский специалист признался, что ему было нелегко справиться с 35-летним аргентинцем.

«Не стоит много говорить о Месси. На протяжении 14 лет он был в центре моего внимания. Именно таким я и хочу его запомнить. Он не разочаровал меня. Просто были вещи, которые мне нравились, но было и то, что мне не нравилось, и приходилось бороться с этим. Да и что можно сказать, когда он забивает по три мяча в каждой игре? – приводят слова Сетьена испанские СМИ.

Напомним, что Сетьен находился на посту главного тренера «Барселоны» с января по август 2020 года. После неубедительных результатов в чемпионате Испании и вылета сине-гранатовых в четвертьфинале Лиги чемпионов руководство клуба приняло решение отправить его в отставку.