Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Спартак» в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги победил «Торпедо» со счетом 1:0.
За команду Гильермо Абаскаля на 50-й минуте забил Квинси Промес.
Таким образом, красно-белые набрали 32 очка и вернулись на второе место чемпионата России, автозаводцы с 6 очками остались на последней строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Спартак» сыграет 5 ноября в гостях с «Сочи», «Торпедо» на следующий день примет «Крылья Советов».
РПЛ
15-й тур
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Промес, 50
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев (Чернов, 90+3), Игнатов (Зорин, 70), Денисов (Классен, 80), Мелешин, Промес, Соболев (Мелешин, 90+3), Николсон (Зиньковский, 70).
«Торпедо»: Довбня, Смольников (Самсонов, 60), Ле Таллек, Нетфуллин, Кожемякин, Роганович (Прошкин, 72), Савич (Енин, 61), Каймаков (Эркинов, 34), Чурич, Караев, Турищев (Лебеденко, 60).
Предупреждения: Промес, 36, Нетфуллин, 62.