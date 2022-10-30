Малком и Сергеев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 15-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 30 октября, в Краснодаре. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
Добавим, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Что касается «Краснодара», то подопечные Александра Сторожуха идут на шестом месте, имея в своем активе 24 очка.
источник: «Советский спорт»