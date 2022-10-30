«Реалу» не удалось подписать Стерлинга летом 2022 года из-за особенностей регламента Ла Лиги  

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг мог оказаться в «Реале» вместо переезда на «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает британская пресса.

Сообщается, что оформить трансфер 27-летнего англичанина из «Манчестер Сити» помешало правило игроков из стран не входящих в состав ЕС, распространяющееся на чемпионат Испании. В тот момент в составе мадридцев уже были заняты все три места бразильскими футболистами Милитао, Винисиусом и Родриго.

В итоге, игрок «горожан» выбрал Лондон для продолжения своей карьеры. Трансфер английского нападающего обошелся «пенсионерам» в 56 миллионов евро.

Напомним, что Стерлинг пополнил состав лондонцев в июле 2022 года. В текущем сезоне АПЛ на счету форварда 16 сыгранных матчей, четыре гола и две результативные передачи.