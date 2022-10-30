«Челси» не потерял интерес к полузащитнику «Аякса» Альваресу 

Руководство «Челси» продолжает следить за опорным полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что переход мексиканского футболиста в лондонскую команду все еще возможен в ближайшем будущем. В данный момент представителей англичан смущают высокие финансовые запросы амстердамского клуба.

Ранее сообщалось, что «синие» делали попытку подписать 25-летнего хавбека во время прошлого летнего трансферного окна, однако их предложение в размере 43 миллионов фунтов стерлингов было отклонено.

Напомним, что Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.