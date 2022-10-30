Даниил Денисов признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Торпедо»

Игрок обороны «Спартака» Даниил Денисов был признан лучшим футболистом домашнего матча красно-белых против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре российской премьер-лиги.
20-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут.
Красно-белые набрали 32 очка и вернулись на второе место чемпионата России, автозаводцы с 6 очками остались на последней строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Спартак» сыграет 5 ноября в гостях с «Сочи», «Торпедо» на следующий день примет «Крылья Советов».
источник: «Советский спорт»