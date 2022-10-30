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Роналду проигнорировал Нэвилла перед матчем с «Вэст Хэмом» из-за критики в свой адрес

Английский эксперт считает, что португалец не нужен «МЮ».
30 октября 2022 20:00
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не поприветствовал Гари Невилла перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». Об этом сообщают британские СМИ.

Отметим, что до начала игры 37-летний футболист поздоровался со своим бывшим одноклубником Луи Саа и экс-полузащитником «Ливерпуля» Джейми Реднаппом, а Нэвилл остался без внимания.

Ранее сообщалось, что 47-летний англичанин раскритиковал игру португальского форварда и посчитал, что команда Эрика тен Хага выглядит без него сильнее.

Это не первый случай такого поведения футболиста. В августе он проигнорировал бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера из-за критики в свой адрес.

Напомним, что Роналду вернулся в стан «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В текущем сезоне на счету португальского форварда 13 матчей, три гола и одна результативная передача.

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Роналду проигнорировал Нэвилла перед матчем с «Вэст Хэмом» из-за критики в свой адрес
Английский эксперт считает, что португалец не нужен «МЮ».
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