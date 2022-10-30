«Реал» следит за нападающим «Манчестер Сити» Альваресом

Руководство «Реала» нацелилось на подписание форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в связи с получением двойного гражданства Милитао, Винисиуса и Родриго у мадридского клуба появилась возможность усилить свою атаку аргентинским нападающим.

Ранее сообщалось, что из-за особенностей регламента Ла Лиги «сливочным» не удалось подписать Рахима Стерлинга в прошлое летнее трансферное окно.

Напомним, что Альварес принадлежит клубу из Манчестера с января 2022 года. В текущем сезоне за команду Пепа Гвардиолы аргентинец провел 16 матчей и забил четыре гола.